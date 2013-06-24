Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) за скаргою, поданою ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів», рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) від 16.04.2025 № АД-576/2025/441-01 порушено антидемпінгове розслідування стосовно фактів ухилення від сплати антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки при імпорті в Україну сталевих кріплень походженням з Малайзії (далі – розслідування).

Згідно з рішенням Комісії від 13.07.2023 № АД-546/2023/441-01 (зі змінами) остаточні антидемпінгові заходи застосовані щодо імпорту в Україну товару походженням з Китайської Народної Республіки, що має такий опис:

«вироби з чорних металів, з різьбою (гвинти, болти та гайки), а саме:

болти (гвинти) з шестигранним шліцом (внутрішнім шестигранником) діаметром від 6 мм до 20 мм (включно) (за виключенням гвинтів «Конфірмат», технічні характеристики та зовнішній вигляд яких наведені в додатку до рішення Комісії), що класифікуються за кодом ех7318 15 68 90 згідно з УКТ ЗЕД;

болти з шестигранною головкою діаметром від 6 мм до 30 мм (включно), що класифікуються за кодом ех7318 15 82 90 згідно з УКТ ЗЕД;

болти з шестигранною головкою або шестигранною головкою та фланцем діаметром від 6 мм до 30 мм (включно), що класифікуються за кодом ех7318 15 88 90 згідно з УКТ ЗЕД;

болти (гвинти) з квадратним підголовком або вусом, діаметром від 6 мм до 20 мм (включно), що класифікуються за кодом ех7318 15 95 90 згідно з УКТ ЗЕД;

гайки шестигранні або шестигранні з фланцем діаметрами від 6 мм до 12 мм (включно), від 14 мм до 36 мм (включно), що класифікуються за кодами ех7318 16 92 90, ех7318 16 99 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Позначка «ex» поряд із класифікаційним кодом означає, що антидемпінгове мито застосовується виключно до товарів, опис яких визначено в рішенні.» (далі – товар).

Період дослідження, протягом якого досліджувались факти наявності змін в структурі торгівлі між Україною та іншими країнами, що виникають у процесі здійснення операцій та (або) діяльності іноземних виробників, експортерів та (або) імпортерів тощо, які вважаються недостатньо вмотивованими або економічно необґрунтованими, за винятком застосування антидемпінгового мита: 01.01.2019 – 31.03.2025.

Факт наявності демпінгу встановлювався шляхом порівняння експортної ціни за період розслідування (01.04.2024 – 31.03.2025) у зв’язку з нормальною вартістю, яка була попередньо розрахована для подібних товарів у рамках проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки за період 01.10.2018 – 30.09.2019.

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) звіт та матеріали про результати проведення розслідування та встановила:

товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 26 статті 1 Закону є подібним до товару, що є об’єктом розслідування;

протягом періоду дослідження відбулись зміни у структурі імпорту товару між Україною, Китайською Народною Республікою і Малайзією, що виникли у процесі здійснення операцій та (або) діяльності іноземних виробників, експортерів та (або) імпортерів. Зокрема, після застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки, на фоні скорочення обсягів та частки імпорту в Україну сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки, відбулось його часткове заміщення імпортом подібного товару походженням з Малайзії;

застосування антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки нейтралізувалося цінами імпорту в Україну подібних товарів походженням з Малайзії. Маржу шкоди за період розслідування визначено на рівні 84,46 %;

відносно імпорту в Україну сталевих кріплень походженням з Малайзії наявний демпінг у зв’язку з нормальною вартістю, яка була попередньо розрахована в рамках проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки. За результатами проведених розрахунків Мінекономіки визначило демпінгову маржу на рівні від 42,53 % до 60,80 %;

наявний факт ухилення від сплати антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки при імпорті в Україну сталевих кріплень походженням з Малайзії.

Основні факти і висновки за результатами проведеного розслідування Мінекономіки надіслано всім заінтересованим сторонам розслідування. Коментарі заінтересованих сторін не містили аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності факту ухилення від сплати антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки при імпорті в Україну сталевих кріплень походженням з Малайзії.

Беручи до уваги зазначене та керуючись нормами статті 27 Закону, Комісія прийняла рішення від 26.01.2026 № АД-591/2026/441-01 «Про застосування щодо імпорту в Україну сталевих кріплень походженням з Малайзії остаточних антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 21.09.2020 № АД-465/2020/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки» (зі змінами)», згідно з яким вирішила остаточні антидемпінгові заходи, застосовані рішенням Комісії від 21.09.2020 № АД-465/2020/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки» (зі змінами, внесеними згідно з рішеннями Комісії від 13.07.2023 № АД-553/2023/441-01 та від 12.04.2024 № АД-562/2024/441-01), застосувати щодо імпорту в Україну товару походженням з Малайзії, який має такий опис:

вироби з чорних металів, з різьбою (гвинти, болти та гайки), а саме:

болти (гвинти) з шестигранним шліцом (внутрішнім шестигранником) діаметром від 6 мм до 20 мм (включно) (за виключенням гвинтів «Конфірмат», технічні характеристики та зовнішній вигляд яких наведені в додатку до рішення Комісії від 21.09.2020 № АД-465/2020/4411-03), що класифікуються за кодом ех7318 15 68 90 згідно з УКТ ЗЕД;

болти з шестигранною головкою діаметром від 6 мм до 30 мм (включно), що класифікуються за кодом ех7318 15 82 90 згідно з УКТ ЗЕД;

болти з шестигранною головкою або шестигранною головкою та фланцем діаметром від 6 мм до 30 мм (включно), що класифікуються за кодом ех7318 15 88 90 згідно з УКТ ЗЕД;

болти (гвинти) з квадратним підголовком або вусом, діаметром від 6 мм до 20 мм (включно), що класифікуються за кодом ех7318 15 95 90 згідно з УКТ ЗЕД;

гайки шестигранні або шестигранні з фланцем діаметрами від 6 мм до 12 мм (включно), від 14 мм до 36 мм (включно), що класифікуються за кодами ех7318 16 92 90, ех7318 16 99 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Позначка «ex» поряд із класифікаційним кодом означає, що антидемпінгове мито застосовується виключно до товарів, опис яких визначено в рішенні.

Остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну сталевих кріплень походженням з Малайзії застосовуються шляхом запровадження справляння антидемпінгового мита за ставкою, встановленою рішенням Комісії від 21.09.2020 № АД-465/2020/4411-03 (зі змінами) для інших виробників та експортерів сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки на рівні 67,40 %.

Разом з цим, Комісія вирішила cкасувати запроваджене рішенням Комісії від 16.04.2025 № АД-576/2025/441-01 внесення постачальниками сталевих кріплень походженням з Малайзії суми коштів для забезпечення сплати антидемпінгового мита та частки податку на додану вартість на депозитний рахунок, відкритий Державною казначейською службою України на ім’я Державної митної служби України (митних органів), з використанням механізму авансових платежів (передоплати) відповідно до Митного кодексу України. Внесені відповідно до рішення Комісії від 16.04.2025 № АД-576/2025/441-01 суми коштів для забезпечення сплати антидемпінгового мита та частки податку на додану вартість підлягають стягненню до Державного бюджету України.

Інші норми щодо справляння остаточного антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну товару походженням з Малайзії застосовуються згідно з рішенням Комісії від 21.09.2020 № АД-465/2020/4411-03 (зі змінами).

Рішення Комісії від 26.01.2026 № АД-591/2026/441-01 набирає чинності через 10 днів з дати опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі