У провінціях Китаю внаслідок рясних опадів, які йдуть із 22 червня 2017 року, відбулися масштабні повені. У результаті стихійного лиха постраждало понад п’ять мільйонів людей.
«Майже 2,5 мільйона осіб постраждали від злив, що тривають із 22 червня в провінціях Хунань /Центральний Китай/ і Цзянси /Східний Китай/», – йдеться в повідомленні іноземних ЗМІ.
Наразі відомо, що загинули або пропали безвісти 13 осіб. Згідно з попередніми даними, в Хунань від негоди у 82 повітах постраждало 2 мільйони 506,4 тисяч осіб, в екстреному порядку евакуйовано 178,3 тисячі осіб, зруйновано 3245 приміщень, у зоні лиха опинилося 184,93 тисяч гектарів сільгоспугідь.
У провінції Цзянсі від злив постраждало 2,47 мільйона людей із 68 повітів, майже 360 тисяч осіб було евакуйовано в екстреному порядку. Завдано шкоди 235 тисячах гектарів сільгоспугідь, 2863 приміщення зруйнувала стихія.
У провінції Чжецзян у результаті повені було зруйновано 1200 та пошкоджено 3600 житлових будівель. Збиток від стихії оцінюється в 326 мільйонів доларів.
У провінції Гуйчжоу було зруйновано та пошкоджено тисячі житлових будинків, постраждало 56,3 тисяч гектарів сільгоспугідь, урожай на 8 тисячах гектарів повністю знищено. Збиток від стихії оцінили в 208 мільйонів доларів.