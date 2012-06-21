Під час повені в Японії загинули дві людини, понад десять пропали безвісти, сотні тисяч – евакуйовані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
«Щонайменше дві людини загинули, а більше десятка пропали безвісти в результаті повеней в Японії, які зруйнували будинки і дороги», – йдеться в повідомленні. Згідно з інформацією видання, попередження про сильні дощі діяли для більшої частини південного головного острова Кюсю після того, як тайфун «Нанмадол» пронісся по Японії на початку тижня.
Крім того, японська влада повідомила про 4 постраждалих, які отримали легкі поранення. Люди, що пропали безвісти, ймовірно, загинули або поховані під зсувами.
Наголошується, що майже 600 тис. осіб рекомендували евакуацію. Згідно з даними префектури на веб-сайті управління стихійними лихами, близько 1800 людей шукали притулку в школах та інших громадських установах. У Оіте понад 270 тис. були евакуйовані.