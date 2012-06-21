Україна вживає заходів для зміцнення національної безпеки, що спричинено проведенням майбутніх російсько-білоруських військових навчань «Захід-2017». Для перевірки боєздатності до виконання завдань за призначенням майже всі бойові військові частини Повітряних сил Збройних сил України приведено в бойову готовність. Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України.
«Під час виконання цих заходів здійснюють призов на навчальні збори резервістів оперативного резерву першої та другої черг для доукомплектування цих військових частин до повних штатів», — цитує УНІАН повідомлення.
У Міністерстві оборони зауважили, що особливу увагу під час цих навчальних зборів приділятимуть спроможності військових частин прийняти особовий склад запасу і організації всебічного забезпечення. Із резервістами також буде проведено заняття з індивідуальної підготовки.