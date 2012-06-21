17 грудня в Америці український боксер буде відстоювати титул чемпіона світу за версією WBO в першій важкій вазі.
У Інглвуді (штат Каліфорнія, США) напередодні бою між українцем Олександром Усиком (10-0, 9 КО) і південноафриканцем Табісіо Мчуну (17-2, 11 КО), відбулася прес-конференція двох боксерів і "битва поглядів" напередодні їхнього двобою , який відбудеться 17 грудня.
У бою з українцем Мчуну спробує завоювати титул чемпіона світу за версією WBO в першій важкій вазі, яким в даний момент володіє Усик. Для українського боксера це буде перший захист титулу.
«Думаю, всі вихідці зі Східної Європи приїжджають в США з великим бажанням перемагати. Вони хочуть бути зірками боксу, що і штовхає їх на переїзд. Особисто я хочу об'єднати кілька титулів, якщо не сказати, що все. А в 2018 році, думаю, буду готовий виступити у важкій вазі», – сказав Усик на прес-конференції в США.
Поєдинок Усик - Мчуну відбудеться в ніч з суботи на неділю, 17 грудня. Бій в прямому ефірі транслюватиме телеканал "Інтер". Початок поєдинку о 5:00 за київським часом.