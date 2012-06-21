На Рівненщині стартував другий етап програми «Польська допомога» у проекті «Підтримка процесу організації українського рятувального волонтаріату», який співфінансує МЗС Республіки Польща.
На території аварійно-рятувального загону спецпризначення головного управління ДСНС України в області розпочалися теоретичні й практичні заняття з групою добровольців-волонтерів із трьох сільських рад Рівненського та Гощанського районів. За їх ходом спостерігають керівники територіальних громад, чиї добровольці проходять навчання. Вони зокрема вивчають тактико-технічні характеристики пожежних автомобілів, які перебуватимуть на балансах об’єднаних громад, відпрацьовують загрозливі ситуації, особливо актуальні нині, в період підвищеної сонячної активності.
— У Польщі пожежники-добровольці становлять 70% загальної кількості вогнеборців, торік вони ліквідували 36% усіх пожеж та запобігли новим, — повідомив головний рятувальник Рівненщини Сергій Крук. — Цей потужний рух має історичне коріння. Тож польські колеги активно сприяють його розвитку в нашій області, залюбки діляться новинками. Ми ж надаємо волонтерам-пожежникам свою матеріальну базу для занять і готові здійснювати відповідний супровід.
Справді, в Польщі існує культ пожежника-добровольця: молодь пишається тим, що в позаробочий час носить гарний мундир, придбаний коштом громади, а старші люди цілком можуть розраховувати на те, що пожежники захистять їх не лише від вогню.
— Тепер ці традиції, актуальні в контексті децентралізації, закладаємо на Рівненщині, — каже заступник голови облдержадміністрації Ігор Тимошенко. — У нас уже з’явилася велика добровільна сила, здатна протистояти руйнівній силі вогню. Дякую за вибір стати волонтерами задля захисту своїх земляків.