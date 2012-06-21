Послідовна практична підтримка, яку надають нашій державі Сполучені Штати, дала змогу досягти істотного прогресу в проведенні комплексних соціально-економічних перетворень і реформуванні сектору безпеки і оборони. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час зустрічі з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, яка відбулася у межах візиту глави зовнішньополітичного відомства України до Вашингтона. Міністр подякував за солідарність Сполучених Штатів у боротьбі України проти агресії РФ.
Рекс Тіллерсон наголосив, що США й надалі підтримуватимуть Україну, а американські санкції проти РФ залишаться чинними до повного виконання мінських домовленостей, припинення агресії та деокупації Донбасу і Криму, повідомляє прес-служба МЗС. Співрозмовники також домовилися працювати над підготовкою зустрічі між президентами Петром Порошенком і Дональдом Трампом.
Перебуваючи у Вашингтоні, Павло Клімкін зустрівся з радником президента США з питань нацбезпеки генерал-лейтенантом Гербертом МакМастером. У ході зустрічі міністр подякував американській стороні за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та закликав до подальшої військово-технічної допомоги Україні.
Павло Клімкін висловив сподівання, що досвід, який Герберт МакМастер здобув під час вивчення стратегії гібридної війни РФ в Україні за дорученням командування Армії США, дає йому змогу повною мірою зрозуміти ті складні виклики, які доводиться долати Україні. Міністр наголосив на необхідності поглибити українсько-американську безпекову співпрацю у вимірах, які становлять спільний інтерес.
У межах візиту головний український дипломат провів зустріч із членом Комітету Сенату в закордонних справах і Сенатського українського кокусу Марко Рубіо. Міністр ознайомив сенатора з поточною безпековою ситуацією на Донбасі, зокрема ескалацією в Авдіївці. Сенатор Рубіо запевнив Павла Клімкіна в підтримці Конгресом зусиль України у протистоянні російській агресії та впровадженні реформ. Він також підкреслив важливість збереження транс атлантичної єдності щодо солідарності з Україною та надання допомоги для модернізації та посилення обороно здатності нашої держави.
Із Вашингтона глава МЗС вирушив із дводенним робочим візитом до Франції. У Парижі він провів переговори з французьким колегою Жаном-Марком Еро і взяв участь у круглому столi «Українці та євреї: до створення спiльної історії». У межах відзначення 25-ї рiчницi встановлення дипломатичних відносин мiж Україною та Францією у приміщенні французького зовнішньополітичного відомства мiнiстри відкрили виставку документів з архiвiв МЗС Франції про двостороннi відносини між державами, які беруть початок 1917 року.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»