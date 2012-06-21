Глава МЗС України Павло Клімкін обговорив із очільником зовнішньополітичного відомства РФ Сергієм Лавровим питання звільнення українських заручників та політичних в’язнів і формат можливої миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це Павло Клімкін написав у своєму Twitter. «Позиції дуже далекі, але маємо працювати далі», — написав міністр. Він також повідомив, що говорив із Сергієм Лавровим про СЦКК та не обійшли увагою його підсумкову прес-конференцію.
Термінова телефонна розмова між міністрами, очевидно, була оперативною реакцією Києва на резонансні заяви, які Сергій Лавров зробив під час прес-конференції у понеділок. Зокрема він заявив про те, що Росія поважає територіальну цілісність України в межах, що склалися після так званого референдуму в Криму. Крім того, головний російський дипломат наголосив, що на формування складу місії миротворців ООН на Донбасі мають впливати так звані ДНР і ЛНР. «Національний склад контингенту відповідно до нашої пропозиції та практики ООН визначають сторони конфлікту, тобто це треба буде погоджувати з Києвом, Донецьком і Луганськом», — сказав він.