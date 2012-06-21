Український режисер Тарас Химич знімає у Львові перший історичний бойовик про короля Данила Галицького. Про це повідомив «24 канал».
Як відомо, раніше митець працював над документальними фільмами, історичними хроніками, а не так давно він представив свою першу стрічку «Жива», яку зняв на основі реальних подій.
Режисер уже встиг зняти частину «Короля Данила». За його словами, ця історія буде позитивною.
Локації, де пройдуть зйомки, відповідатимуть місцям історичних подій. Імена акторів Химич поки не називає. Він планує показати у фільмі не тільки самого Галицького, а й потужну імперію й масові бої.