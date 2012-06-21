НАК «Нафтогаз України» не відмовлятиметься від претензій, висловлених у позовах до російського газового монополіста «Газпрому» в Стокгольмському арбітражі. Такою була відповідь комерційного директора національного нафтогазового холдингу Юрія Вітренка на заяву Міністерства закордонних справ РФ.
Російська сторона заявила, що збереження транзиту їхнього газу через територію України можливе тільки за умови дії конкурентоспроможних тарифів і зняття Києвом всіх претензій з ВАТ «Газпром». Стосовно «Північного потоку-2», то він не передбачає припинення транзиту російського газу діючими газопроводами, йдеться у заяві. Після цього Юрій Вітренко написав на своїй сторінці у Facebook: «Наш позов у Стокгольмському арбітражі за контрактом на купівлю-продаж газу був визнаний обґрунтованим, і наші вимоги були задоволені. Позов щодо транзитного контракту не менш обґрунтований. Розраховуємо на перемогу й за ним». Він також закликав не вірити заявам РФ, що після запуску газопроводу в обхід території України не припинятиметься транзит блакитного палива за іншими діючими напрямами, зокрема через Україну. «Нас запевняли, що запуск «Північного потоку-1» не призведе до зменшення транзиту через Україну. Обдурили», — резюмував посадовець.
До слова, раніше Стокгольмський арбітраж відхилив вимоги «Газпрому» щодо принципу «бери або плати», задовольнив вимоги «Нафтогазу» про перегляд ціни на газ у контракті й скасував заборону «Газпрому» на реекспорт блакитного палива.
Катерина ЦАРЬОВА
для «Урядового кур’єра»