Для забезпечення злагодження зенітно-ракетних підрозділів цьогоріч сплановано провести 50 тактичних навчань із командними пунктами бригад, полків та основними підрозділами. Серед них 25 тактичних із зенітно-ракетними батареями ЗРК «Бук-М1» на полігоні «Ягорлик» на Херсонщині і 35 тактико-спеціальних з підрозділами забезпечення. А під час багатонаціонального навчання Saber Guardian—2017 на полігоні в Болгарії зенітно-ракетні підрозділи ЗРК С-300 візьмуть участь у тактичному навчанні з бойовою стрільбою. Таку інформацію оприлюднив на брифінгу речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.
Окремі радіолокаційні взводи та обслуги радіоелектронної техніки Повітряних сил ЗСУ щомісяця виконуватимуть практичні маневри з виходом і розгортанням у нових позиційних районах, повідомляє УНІАН. До проведення занять з викладачами та курсантами профільних навчальних закладів активно залучатимуть іноземних інструкторів із країн-членів НАТО. Заплановано модернізувати й відремонтувати 60 літаків і гелікоптерів.