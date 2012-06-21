На Житомирщині слідчі СБУ оголосили про підозру в державній зраді прокремлівському блогеру-журналісту.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Житомирський журналіст з 2014 року на замовлення керівництва пропагандистських державних російських інформагентств створював тенденційні публікації.
Гонорари за публікації зловмисник отримував через міжнародні системи онлайн-розрахунків. Підготовлені журналістом авторські статті, із потрібними кремлівським кураторам акцентами, публікувалися на шести інтернет-сайтах, які адмініструвалися із РФ та тимчасово окупованих територій України. Показово, що на початку ганебної «кар’єри» автор підписувався справжнім прізвищем, але згодом перейшов виключно на псевдоніми.
Під час досудового розслідування було проведено лінгвістичні і судово-психологічні експертизи текстів житомирського журналіста. Вони засвідчили їхній маніпулятивний вплив на свідомість читачів та підбурювання аудиторії на вчинення конкретних дій на шкоду суверенітету і незалежності нашої держави.
За висновком експертів, матеріали за семантико-лінгвістичним наповненням також містять заклики до розпалювання національної ворожнечі всередині країни та між Україною та сусідніми дружніми державами. У рамках відкритого кримінального провадження, співробітники спецслужби провели санкціоновані обшуки за місцем проживання блогера. Під час них правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з доказами листування з російськими кураторами та підготовки антиукраїнських матеріалів. У зловмисника також вилучено копії укладених із державними інформаційними агентствами РФ угод на підготовку замовних статей, акти прийому-передачі робіт за обумовлений гонорар та банківські картки, на які перераховувалися гроші.