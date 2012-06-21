Прем’єр-міністр Володимир Гройсман провів зустріч із головою Східного комітету німецької економіки Вольфгангом Бюхеле та керівниками провідних німецьких компаній.
За результатами переговорів сторони домовилися провести у другому півріччі 2017 року в Берліні Українсько-німецький бізнес-форум. Співрозмовники досягли домовленості про створення робочої групи, яка опікуватиметься підготовкою цього форуму, а також практичними питаннями реалізації спільних проектів.
«Було б добре якнайшвидше розпочати підготовку до цього важливого форуму, — сказав Володимир Гройсман. — Вважаю, що це дуже добра ідея, яка матиме гарний спільний результат».
Сторони обговорили реалізацію конкретних проектів німецького бізнесу в Україні, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Обговорюючи практичні питання залучення інвестицій з Німеччини, Прем’єр-міністр наголосив, що вітчизняний уряд зацікавлений у поліпшенні ділового та інвестиційного клімату в країні й докладає для цього чимало зусиль. Із цією метою було створено Офіс залучення та підтримки інвестицій, який покликаний сприяти поліпшенню умов для інвесторів та супроводженню їхньої діяльності.
«Ми спрямовуємо всі зусилля на створення доданої вартості в Україні, на перебудову теперішньої моделі економіки, — зазначив Прем’єр-міністр. — Ми зацікавлені в тому, щоб поглиблювати співпрацю з німецькими партнерами, що дасть нам змогу збільшити виробництво для внутрішніх потреб і посилити експортні можливості».
Глава уряду зауважив, що Німеччина — один з головних торговельних партнерів України на європейському ринку. «Наші двосторонні торговельно-економічні відносини набули позитивної динаміки, але їхній потенціал використовується не повністю», — наголосив Володимир Гройсман.
Прем’єр-міністр позитивно охарактеризував значення відкриття Українсько-німецької промислово-торговельної палати, що сприятиме поглибленню економічної співпраці між нашими країнами і слугуватиме добрим механізмом взаємодії.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»