Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що українські водії понад десять днів залишаються заблокованими на польському кордоні. У бік Ягодина черга розтягнулася на понад 30 км, в бік Рави Руської — понад 10 км, у бік Краківця — понад 16 кілометрів.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями і перевізниками створило штаб допомоги українським водіям. Його ключове завдання — забезпечити наших людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

За кожним із трьох пунктів перетину кордону закріплено координатора, який збирає заявки на потреби і перебуває на постійному зв’язку з водіями. Також цілодобово працює гаряча лінія Укртрансбезпеки +38 (067) 120-04-83.

На кордоні вже працює ініціативна команда, яка має 11 тисяч наборів для харчування, питну воду та необхідні ліки. Також міністерство спільно із профільними відомствами сприятиме евакуації водіїв на територію України, якщо виникатиме потреба.

Штаб працюватиме, доки кордон не буде розблоковано та стабільність руху через пункти пропуску не буде відновлено, повідомляє Мініфраструктури.