Працівники Карпатського управління кіберполіції департаменту кіберполіції Нацполіції України спільно з працівниками управління СБУ у Львівській області викрили організоване злочинне угруповання, яке діяло на території декількох регіонів України. Зловмисники займалися фальсифікацією мийних засобів і пральних порошків, використовуючи логотипи відомих виробників побутової хімії, і реалізовували товари на території кількох регіонів України.
Документування їхньої злочинної діяльності тривало близько шести місяців. Працівники поліції провели комплекс оперативних заходів і встановили: група складалася з п’яти осіб, жителів Львівської та Волинської областей. Для збуту фальсифікованої продукції зловмисники використовували інтернет — на різних сайтах розміщували оголошення про продаж. А ще збут фальсифікату йшов через магазини роздрібної торгівлі. Як повідомили в департаменті кіберполіції Національної поліції України, у Львівській та Волинській областях правоохоронці провели вісім санкціонованих обшуків у виробничих і складських приміщеннях, а також за місцем проживання учасників групи. Під час обшуків вилучили готівку, комп’ютерну техніку, засоби, приладдя й устаткування для виготовлення фальсифікованої продукції, етикетки і маркування міжнародної торгової марки. Крім того, ще й готову для продажу фальсифіковану продукцію.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) КК України. Тривають слідчі дії.
Відділ соціально-правових питань
«Урядового кур’єра»