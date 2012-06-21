Невдовзі тимчасово окупований ворогом Крим повернеться в Україну. Таку впевненість висловив Президент Петро Порошенко у зверненні з нагоди Дня кримськотатарського прапора. У 1991 році вперше після багатьох років вигнань і поневірянь відновив роботу представницький орган — Курултай кримськотатарського народу.
Кримські татари, які поверталися з депортації на свою історичну землю, продемонструвавши всьому світові незламність духу, відродили самобутню традицію самоврядування, національну символіку.
Кримськотатарський прапор став невід’ємним символом єдності, наступності поколінь і багатовікової боротьби за свободу. У поєднанні його синіх і золотистих кольорів так само, як в кольорах українського прапора, — життєва сила і мрія про мирне вільне заможне майбутнє. «Спільна Батьківщина, спільна мета — повернення тимчасово анексованого ворогом Криму — ще більше ріднять українців і кримських татар. Попри труднощі, ми всі впевнені: невдовзі наші прапори гордо майорітимуть у вільному українському Криму», — резюмував Петро Порошенко.