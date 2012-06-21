У Тростянці на Сумщині побувала громадянка Німеччини Сібілла Страк-Зіммерманн, яка є онукою у третьому поколінні відомого цукрозаводчика і мецената Леопольда Кеніга (1821—1903). Як розповіла гостя, вона вперше за свої 70 років відвідала слобожанське місто, у становлення і розвиток якого зробив вагомий внесок її далекий прародич.
Саме завдяки Леопольду Кенігу тут з’явилося цукрове виробництво, на місці якого нині працює шоколадна фабрика. До того ж підприємець причетний до створення і облаштування промислових підприємств міста, а також будівництва залізниці та станції Смородино, яка успішно функціонує й зараз.Німкеня приїхала не сама — з чоловіком, друзями — вихідцями з України. Серед гостей був і відомий гірськолижник, олімпійський чемпіон та світовий рекордсмен Маркус Васмейєр. Міський голова Тростянця Юрій Бова провів гостям екскурсію містом, і насамперед тими місцями, які тісно пов’язані з життям і діяльністю Леопольда Кеніга.
Зокрема гостя посиділа на лавочці поряд із… Леопольдом Єгоровичем — вдячні нащадки встановили йому пам’ятник якраз поряд із шоколадним підприємством, де колись був цукрозавод. А з олімпійським чемпіоном поговорили про перспективи облаштування у Тростянці спортивної бази та відновлення біатлонної траси, де могли б тренуватися як дорослі, так і юні шанувальники зимового виду спорту.