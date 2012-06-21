У Тростянці на Сумщині побувала громадянка Німеччини Сібілла Страк-Зіммерманн, яка є онукою у третьому поколінні відомого цукрозаводчика і мецената Леопольда Кеніга (1821—1903). Як розповіла гостя, вона вперше за свої 70 років відвідала слобожанське місто, у становлення і розвиток якого зробив вагомий внесок її далекий прародич.

Уперше праправнучка Леопольда Кеніга посиділа поруч зі своїм відомим родичем. Фото надане автором

Саме завдяки Леопольду Кенігу тут з’явилося цукрове виробництво, на місці якого нині працює шоколадна фабрика. До того ж підприємець причетний до створення і облаштування промислових підприємств міста, а також будівництва залізниці та станції Смородино, яка успішно функціонує й зараз.Німкеня приїхала не сама — з чоловіком, друзями — вихідцями з України. Серед гостей був і відомий гірськолижник, олімпійський чемпіон та світовий рекордсмен Маркус Васмейєр. Міський голова Тростянця Юрій Бова провів гостям екскурсію містом, і насамперед тими місцями, які тісно пов’язані з життям і діяльністю Леопольда Кеніга.

Зокрема гостя посиділа на лавочці поряд із… Леопольдом Єгоровичем — вдячні нащадки встановили йому пам’ятник якраз поряд із шоколадним підприємством, де колись був цукрозавод. А з олімпійським чемпіоном поговорили про перспективи облаштування у Тростянці спортивної бази та відновлення біатлонної траси, де могли б тренуватися як дорослі, так і юні шанувальники зимового виду спорту. 