У Києві відбулося четверте засідання Керівного комітету з реалізації Плану дій Ради Європи для України «Стійкість, відновлення та відбудова» на 2023—2026 роки. Мета зустрічі — оцінити стан виконання плану, результати, наявні ресурси та визначити пріоритети подальшої співпраці.

Захід відкрили заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца, директор Директорату з координації програм Ради Європи Клаус Нойкірх та очільник Офісу Ради Європи в Україні Мачей Янчак. У засіданні взяли участь радниця­уповноважена Президента України з питань безбар’єрності Тетяна Ломакіна, народний депутат та голова парламентського Комітету з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів Галина Третьякова, представники українських міністерств, державних установ і громадських організацій, залучених до реалізації проєктів Ради Європи.

Міністерство у справах ветеранів представляв заступник міністра Фархад Фархадов, який долучився до панельної дискусії «Права людини: результати та подальші кроки». Він наголосив, що питання прав ветеранів та їхніх родин нині виходить за межі соціальної політики — воно безпосередньо впливає на рівень довіри до держави та ефективність системи захисту прав людини в умовах війни. Фархад Фархадов наголосив, що завдяки підтримці Ради Європи вже досягнуто конкретних результатів. Зокрема, Мінветеранів переглядає підходи до надання психологічної допомоги ветеранам і ветеранкам на основі оновленого законодавства. Це дає змогу перейти від фрагментарних рішень до системної моделі підтримки.

Важливу увагу міністерство приділяє кваліфікації спеціалістів, які працюють з ветеранами, їхніми родинами та сім’ями полеглих воїнів. Нині в Україні працюють понад 2500 фахівців із супроводу ветеранів й ветеранок, і для них формується єдина система навчання у співпраці з міжнародними партнерами, повідомляє Мінветеранів.