Пропускаючи сніданок відразу після підйому, можна знайти безліч виправдань: бракує часу, нема апетиту тощо. Але краще не пропускати вранішній прийом їжі, адже він має найбільший вплив на вашу продуктивність.
Ось кілька порад про правильний сніданок:
1. Коли ви їсте протягом однієї години після пробудження, рівень цукру та інсуліну в крові регулюється й організм запускає роботу метаболізму. Якщо ж сніданок наближається за часом до обіду, то організм перестає ефективно виконувати свою функцію.
2. Якщо ви не снідаєте протягом години після підйому, є ймовірність того, що від сильного почуття голоду ви з’їсте щось дуже калорійне та не вельми корисне для вас. Коли ж снідаєте протягом години, ви автоматично відганяєте почуття голоду, яке в свою чергу, веде боротьбу з переїданням протягом усього дня.
3. Вчені довели, що прийом їжі протягом однієї години після пробудження покращує настрій, оскільки миттєво живить мозок. А мозок, у свою чергу, дозволяє покращити чіткість, підвищує пам’ять та покращує когнітивні здібності.