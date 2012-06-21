Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Підрозділи Національної поліції Донеччини отримали ключі від нового службового автотранспорту: 16 автомобілів вже несуть службу у 13 районах області. Сучасні автівки «Рено Дастер» і «Шкода Рапід» зараз опановують правоохоронці груп оперативного реагування, а два пасажирські фургони призначені для конвоювання затриманих. Вся техніка відповідає європейським стандартам, адже легковики оснащені екологічними двигунами.
А родзинкою оновленого автопарку став мікроавтобус – автомобіль ситуаційного центру, обладнаний інтелектуальними системами для роботи під час відповідних поліцейських операцій чи масових заходів. Цей автомобіль також оснащений інноваційними технічними засобами та об’єднаний в одну мережу із системою регіональної безпеки(UASC). А це дозволяє стежити за окремою ситуацією у конкретному місці «онлайн», передавати інформацію до ситуативного центру поліції і керувати силами і засобами правоохоронців на відстані від основного місця дислокації.
Вся нова техніка за винятком автомобіля ситуаційного центру придбана за підтримки Кабінету Міністрів, Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України у рамках реформування правоохоронної системи. А мобільний «оперштаб» поліцейські отримали завдяки сприянню керівників Нацполіції та голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Жебрівського.
За словами начальника головного управління Національної поліції в Донецькій області Миколи Семенишина, цей проект став продовженням співпраці з обласною владою стосовно подальшого розвитку системи регіональної безпеки. Всього за минулі два роки автомобільний парк поліції Донеччини збільшився на 144 автомобілі(18 з них придбані органами місцевого самоврядування), на модернізацію матеріально-технічної бази було виділено близько 36 мільйонів гривень.