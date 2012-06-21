Днями в Генічеську, що на Херсонщині, введуть в експлуатацію швейну фабрику, де шитимуть форми для співробітників МВС і Нацгвардії. Напередодні відкриття Генічеську філію ТОВ «Швейна фабрика «ВіД» оглянули керівники міністерств та очільники області.
Як розповів голова правління швейної фабрики «ВіД» Володимир Дармороз, основними напрямами діяльності фабрики є виробництво та реалізація спеціального одягу для працівників хімічної, нафтогазової, металургійної, харчової, фармацевтичної, автомобільної промисловості, транспорту і будівництва, комунального і сільського господарства. Також тут шиють одяг для повсякденного життя і активного відпочинку, всього понад 300 найменувань виробів.
Спеціалісти фабрики розробили форму для МВС, яку затверджено Міністром внутрішніх справ. Згідно з умовами чинного контракту підприємство виготовлятиме комплекти військового одягу для підрозділів МВС та Нацгвардії. Створення такого промислового підприємства дасть Херсонщині 200 нових робочих місць.
Як зазначив голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, такі підприємства, згідно з Програмою розвитку людського капіталу Херсонщини, що розроблена облдержадміністрацією, отримуватимуть тільки кваліфікованих фахівців.