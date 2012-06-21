Сьогодні Різдво Пресвятої Богородиці, одне з 12 найважливіших свят церковного року, яке в народі називали другою Пречистою, або «осениною». Як відомо, перша Пречиста – це Успіння Богородиці (28 серпня), а третя Пречиста – так звана «зимова» – Введення в храм Пресвятої Діви (4 грудня).
Зазвичай на другу Пречисту було заведено просити Богородицю про сприяння бездітним жінкам в народженні дитини. У давнину цей день так і називався – святом Рожаниці – і був жіночим родинним і родильним святом. У деяких регіонах України його ще називали «бабським святом». Разом з тим, із другою Пречистою пов’язаний останній термін заготівлі чарівного зілля. Вважалося, що зібрані між першою і другою Пречистими приворотні трави мали особливу властивість привертати чоловіка до жінки і навпаки. Але дітям забороняли ходити польовими та лісовими дорогами, бо «на них вужі сушаться», – повідомляє Укрінформ.
В давнину з цього дня (деінде з Семена) вже можна було засилати сватів (весілля справляли тільки з Покрови). Для пасічників це був останній термін підготовки вуликів на зиму, а власники овець удруге завершували їх стрижку. Під цю пору помітно псується погода, дні стають похмурими, зазвичай дощить, тому й мовиться: «Перша Пречиста жито засіває, а друга – дощем поливає».