19 серпня Свята Церква святкує одне з найбільш таємничих подій Нового Завіту, двонадесяте свято — Преображення Господнє.
У свято чинять літургію, читають паремії, а також співають канон, в якому наголошують на величі Преображення. Колір богослужбового одягу в це свято — білий, що символізує божественне світло. Свято припадає на Успенський піст.
У народній традиції Преображення Господнє називається Другим Спасом або Яблучним Спасом. Таку народну назву свято має завдяки освяченню у цей день винограду нового врожаю та інших плодів, зокрема й яблук, після чого їх можна вживати в їжу. Освячення плодів проводиться після святкової літургії.