Бюро правової допомоги створено у прифронтовому містечку Щастя, де навіть у мирний час з усіх органів юстиції працювала лише державна нотаріальна контора. Усі інші послуги надавали органи юстиції у Луганську, адже територіально місто Щастя належало до нього. Тепер, щоб дістатися звідси до нового адміністративного центру підконтрольної Україні території області Сєверодонецька або до нового районного центру Новоайдара людині, яка потребує спеціальної юридичної консультації, знадобилася кількагодинна поїздка та 50—200 гривень на проїзд. Жителі Щастя нині активно користуються можливістю отримати юридичні послуги в місцевому бюро правової допомоги, тим більше що виїзні прийоми тут проводять і головні обласні юристи.
«Питання, з якими звертаються люди під час прийому, найрізноманітніші: від відновлення трудової книжки, втраченої на підприємстві в Луганську, до консультації молодої дівчини, яка цікавилася вступом до лав Збройних сил України та деталями деяких положень контракту, — розповідає начальник Головного територіального управління юстиції у Луганській області Тетяна Філатова. — А для себе ми зрозуміли, що бюро — це та точка оптимального доступу, куди людині зручно прийти. Якщо навчимо фахівця розбиратися в ситуаціях, які не потребують глибоких спеціальних знань, можна організувати допомогу людям просто на місцях».
Як відомо, торік у межах реформи Мін’юсту було ліквідовано міські та районні управління юстиції, бо на певному етапі система перетворилася на забюрократизовані органи, які не забезпечували очікувань. В Україні з 2013 року формується система безоплатної правової допомоги. У Луганській області центри такої допомоги почали створювати саме напередодні АТО. Нині Луганський регіональний центр об’єднано з Харківським у відповідний міжрегіональний, а в області працюють три місцевих — у Старобільську, Сєверодонецьку та Міловому, а також 11 бюро правової допомоги. Створено, але не працює у зв’язку з відсутністю кадрів бюро у Станиці Луганській.
За інформацією Головного територіального управління юстиції у Луганській області, нововведення дають результати. Наприклад, з липня по грудень 2016 року 34% громадських формувань подали документи до Головного територіального управління юстиції саме через місцеві центри надання безоплатної вторинної правової допомоги.