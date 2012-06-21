Вчені заявили про те, що стародавні предки сучасних китів використовували свої зуби не тільки для фільтрації їжі, як передбачалося раніше, але і для полювання. Висновки дослідників опубліковані в журналі Biology Letters.
Раніше вчені вважали, що кити використовували свої зуби як сита, фільтруючи корм, в основному дрібних ракоподібних. Тепер вони прийшли до висновку про те, що кити полювали на велику здобич.
У ході дослідження вчені за допомогою 3D-сканера створили моделі зубів викопних китів і сучасних ссавців і встановили, що у стародавніх китів зуби набагато гостріші, ніж у сучасних представників цього виду. На думку вчених, зуби кити використовували, щоб розривати плоть здобичі.
Зуби стародавніх китів більше нагадували зуби сучасних хижаків, а здатність до фільтрації виникла набагато пізніше.