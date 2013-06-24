Цими днями в Києві уперше проходить Всеукраїнський форум Рад ВПО, який ініціювали Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні і Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX).

Форум, що зібрав понад 400 гостей з усіх регіонів України та з­за кордону, став широкою платформою для діалогу між представниками внутрішньо переміщених осіб, центральною та місцевою владою, громадським сектором і міжнародними організаціями.

Його мета — напрацювати спільні алгоритми підтримки, адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб у громади, які їх приймають. А також поліпшити взаємодію між владою, громадськими й міжнародними гуманітарними організаціями в адаптації та інтеграції внутрішніх переселенців.

Віцепрем’єр­-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук презентувала учасникам інституційну інфраструктуру підтримки ВПО. Ключові інституції нині такі: координаційний штаб з питань ВПО, координаційні центри підтримки цивільного населення (при обласних військових адміністраціях), центри життєстійкості (у громадах), ради ВПО (при обласних та районних військових адміністраціях, а також при органах місцевого самоврядування). Ірина Верещук зауважила, що ради ВПО мають бути «голосом» внутрішніх переселенців. Їхня роль полягає в адвокації прав та інтересів ВПО. Вони мають давати владі зворотний зв’язок щодо того, які потреби переселенців у тій чи іншій громаді і яка результативність роботи з їх підтримки.

Нині в Україні налічується вже 527 рад ВПО, з яких 25 — при обласних (зокрема Київській міській) військових адміністраціях, 71 — при районних військових адміністраціях, 431 — при органах місцевого самоврядування. Вони формулюють потреби, забезпечують зворотний зв’язок в питанні якості послуг та надають пропозиції щодо нормативно­правових актів.

«Ради ВПО — дуже важливий інститут підтримки переселенців. На членах рад ВПО велика відповідальність, бо вони говорять від імені 5 мільйонів наших громадян», — наголосила віцепрем’єр-­міністр. Зазначимо, що концепт Ради ВПО визначено постановою КМУ від 4 вересня 2023 року № 812.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції ТОТ України