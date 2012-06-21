П’ять обласних премій отримали молоді науковці Рівненщини, а митці впродовж року отримуватимуть стипендії голів облдержадміністрації та обласної ради.
Відзначаючи претендентів на премії, конкурсна комісія зосередилася на актуальності теми, її новизні й регіональному аспекті. Скажімо, Вадим Коваль створює авторську програму з реабілітації осіб з особливими потребами «На хвилях добра», Віталій Максимчук досліджує словотворчість сучасних поетів Рівненщини, Ірина Андрощук — політичну структуризацію партійної системи в Чехії на шляху євроінтеграції.
«Розмір премії молодим ученим цього року зріс до 10 тисяч гривень. Однак її треба збільшити ще, щоб заохочувати науковців до перспективних досліджень», — вважає голова комісії заступник голови ОДА Світлана Богатирчук-Кривко.
Провідні діячі, а також ветерани культури Рівненщини впродовж року отримуватимуть обласні стипендії: 500 гривень щомісяця стануть непоганим доважком до зарплат чи пенсій. Ще четверо ентузіастів-дослідників культурної спадщини отримали грошові сертифікати по 25 тисяч гривень кожен на реалізацію запропонованих проектів. Знімуть документальний фільм про унікальний обряд «Водіння Куста», який зберігся в селі Сварицевичі Дубровицького району ще з язичницьких часів, зафіксують унікальну весільну пісенно-обрядову традицію села Рокитне Рокитнівського району, навчать охочих виготовляти старовинні інструменти для бортництва.
До речі, днями бортництво внесене до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Рівненське Полісся — чи не єдина територія, де збереглося це старовинне ремесло добування меду диких бджіл і пов’язаних із цим обрядів.