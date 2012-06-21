Осінь 2017 року має стати часом змін для України, і ці зміни стосуватимуться насамперед пенсійної системи, яка за нинішнього стану не забезпечує ані справедливого ставлення до пенсіонерів, ані наявності ресурсів для пенсійних виплат. Таку позицію висловив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час круглого столу з питань урядової пенсійної реформи, організованого за сприяння USAID.
Пакет «пенсійних» законопроектів зараз перебуває у Верховній Раді і, як очікується, буде проголосований у вересні, що дасть змогу підвищити пенсії для дев’яти мільйонів пенсіонерів вже у жовтні, розпочати роботу над осучасненням пенсій для військових пенсіонерів і закласти основи розроблення законодавства щодо накопичувальної пенсійної системи.
«Ця осінь може перетворитися на осінь можливостей та якісних змін, — сказав глава уряду. – Пенсійна система не реформована. Вона нездатна забезпечити справедливість, вона є дуже ураженою, вона не має ресурсів і десятиріччями продукує дефіцит. Завдання уряду — побудувати справедливу пенсійну систему».
Володимир Гройсман нагадав, що пропозиції уряду зберігають чинний пенсійний вік та скасовують 15-відсоткове оподаткування пенсій для пенсіонерів, які продовжують працювати.
«Ми також зменшуємо дефіцит Пенсійного фонду, який сьогодні становить понад 140 мільярдів гривень», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну слова Володимира Гройсмана. Вже найближчими днями відбудеться засідання комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, де відбудеться остаточне обговорення реформаторських законопроектів.
«Головне, аби Верховна Рада у вересні ухвалила рішення. Це важливо. Як важливо й те, щоб поправки до законопроектів не зруйнували ідеологію документів. І тоді в жовтні українські родини, де є пенсіонери, побачать, що розміри пенсій зміняться», — запевнив Володимир Гройсман.
Відділ новин «Урядового кур’єра»