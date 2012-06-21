За участі Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 3 серпня відбулося перше установче засідання робочої групи з розвитку пенсійних накопичень в Україні.

До обговорення також долучилися міністр соціальної політики Марина Лазебна, міністр фінансів Сергій Марченко, глобальний директор Світового банку з питань соціального захисту, праці та зайнятості Міхал Рутковські, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов, народні депутати, представники фінансових ринків, громадськості та інші.

Денис Шмигаль підкреслив, що Президент України поставив перед всіма органами державної влади мету — це людина в центрі суспільного розвитку.

«Відсутність протягом 30 років в Україні системи накопичувальної пенсії, так само як і фондового ринку — це злочин проти держави й українців. У наших руках цей злочин зупинити й виправити. Крім того, що ми забезпечимо достойну пенсію людям, ми також забезпечимо реальний сектор економіки довгий, недорогим і надійним ресурсом», — відзначив Прем’єр-міністр.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що про запровадження системи обов’язкових пенсійних накопичень в Україні говорять вже 16 років, але жодна влада так і не змогла її запровадити. Сьогодні Україна, за її словами, має шанс змінити цю ситуацію, якщо об’єднає зусилля.

«Ми вже знаємо соціальну й економічну ціну зволікання. Кожного року в середньому близько 600 тисяч людей за віком втрачають можливість участі в цій системі та мати пенсійні накопичення на додаток до солідарної пенсії. Середня пенсія зараз була б на 20-25% вищою за рахунок пенсійних накопичень у людей, які б з 2007 року були учасниками системи. А це лише 14 років накопичень і, до речі, ця цифра порахована з урахуванням двох криз 2008 і 2014 років. Пенсійні накопичення склали б вже більше 1 трильйона гривень, тобто близько 25% ВВП 2020 року», — сказала Марина Лазебна.

Глобальний директор Світового банку з питань соціального захисту, праці та зайнятості Міхал Рутковські під час свого виступу привітав уряд з початком діяльності робочої групи. Він відзначив важливість запровадження накопичувальної системи в Україні для того, щоб люди, які виходять на пенсію, могли отримувати доходи з різних джерел: як від держави, так і від приватного сектору.

За підсумками наради було вирішено Мінсоцполітики, Мінфіну, Мінекономіки напрацювати пропозиції щодо запровадження на базі чинного законодавства з 2023 року соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями для працівників бюджетної сфери. Також представники органів державної влади мають консолідувати зусилля для ухвалення необхідних законопроектів у Верховній Раді.

Також Прем’єр-міністр дав завдання профільним міністерствам опрацювати з місцевою владою можливість запуску регіональних накопичувальних пенсійних програм.