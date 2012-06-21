За участю Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 29 липня відбулося Спільне засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України з Національною радою реформ.
У засіданні також взяли участь керівництво Офісу Президента, представники уряду та місцевого самоврядування.
Глава держави, відкриваючи захід, відзначив, що раніше вже відбулися два конструктивних засідання Конгресу в Дніпрі й Хмельницькому, де порушувалися важливі питання.
«Сьогодні я б дуже хотів, щоб ми почули про вирішення тих питань, які ми обговорювали детально, або про процеси вирішення, які вже йдуть до фіналізації», — сказав Президент.
Прем’єр-міністр зі свого боку зауважив, що для мешканців усіх регіонів актуальним залишається питання реформування житлово-комунального господарства, зокрема ситуація з тарифами.
«Тарифи на опалення та гарячу воду — спільна відповідальність, яка має додатково мотивувати владу на місцях навести порядок в комунальних підприємствах і теплокомуненерго. Нещодавно схвалено законопроект 3508-д, який дозволяє почати процедуру верифікації боргів, а також говорити про варіанти правильної реструктуризації заборгованостей. Це одне з головних завдань цього року, кінцева мета якого фінансово оздоровити ринок газу й дати змогу ТКЕ надавати якісні послуги громадам», — підкреслив очільник Уряду.
Денис Шмигаль також нагадав, що Кабінет Міністрів схвалив концепцію державної цільової програми «Питна вода України» на 2022-2026 роки. В її межах, зокрема, планується побудувати 290 водозабірних споруд, 280 водопровідних і очисних споруд, 1093 водопровідні мережі.
«За нашим планом в наступні 5 років держава має інвестувати у нову якість води понад 28 млрд грн. У цьому питанні ми також активно залучаємо міжнародні організації та їх фінансовий ресурс. Одна з нещодавніх важливих ініціатив у цьому напрямку — це кредитна угода з Францією на 70 млн євро, яка дозволить забезпечити мільйони жителів Луганщини та Києва якісною питною водою», — зауважив Прем’єр-міністр.
За його словами, триває інституційна реформа Держводагентства, здійснено гідрографічне районування та утворено басейнові ради для кожного річкового басейну. Денис Шмигаль наголосив, що в цій роботі Уряд залучає місцеву владу та готовий розширювати співпрацю.