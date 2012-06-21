У вівторок, 9 лютого, у межах Всеукраїнського форуму «Україна 30», що присвячений обговоренню викликів та перспектив 2021 року, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про стратегію уряду щодо боротьби з коронавірусом, а також про ключові пріоритети в економіці на цей рік.

«2020 рік став роком надзвичайних викликів і для всього світу, і для України зокрема. Але завдяки нашим лікарям, завдяки злагодженій роботі влади та громадянського суспільства ми достойно прийняли цей виклик. За рік, що минув, ми в 30 разів збільшили кількість ліжкомісць із киснем, забезпечили доступність 6 тисяч апаратів ШВЛ. А головне, що летальність від коронавірусу в Україні – одна з найнижчих у Європі», – відзначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також назвав три основні вектори урядової стратегії боротьби з коронавірусом. Перше – це подальше посилення спроможності медичної системи. Друге – це ефективні карантинні заходи. Третє – це вакцинація, яка почнеться вже в лютому із щеплення медичних працівників.

«Крім подолання коронавірусу, головним пріоритетом уряду у 2021 році буде робота над відновленням економіки. У 2020 році ми здійснювали багато антикризових кроків. Це і програма «5-7-9», і збільшення інвестицій в інфраструктурні проекти, і безпрецедентні прямі виплати людям та бізнесу. У 2021 році ці програми будуть продовжені. А також буде запущено низку довгострокових економічних реформ», – підкреслив Прем’єр-міністр.

Зокрема, очільник уряду звернув увагу на важливість подальшої реалізації державно-приватного партнерства та початок будівництва перших концесійних автобанів. Також, за словами Прем’єр-міністра, розпочнеться запуск «Великої приватизації». Одним із пріоритетних напрямків роботи також стануть повноцінні запуски ринку енергоресурсів та ринку землі.

«У 2021 році ми обов’язково маємо дати старт створенню Фондового ринку, а також накопичувальної пенсійної системи. Це довготривалі проекти, але вони потрібні Україні вже зараз. Так само це стосується і програми збільшення власного видобутку газу. Підписані нашим урядом 8 угод про розподіл продукції в перспективі декількох років мають забезпечити енергетичну самодостатність України», – наголосив Денис Шмигаль.

Серед інших напрямків в економіці, над якими буде працювати уряд – подальша цифровізація державних послуг, створення індустріальних парків, доступне іпотечне кредитування під 7% та нижче, а також створення Національної економічної стратегії розвитку України до 2030 року.