Під час робочої поїздки до Черкаської області 6 серпня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль ознайомився з роботою Центру вакцинації населення. Очільника уряду супроводжували заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, міністр інфраструктуру Олександр Кубраков і голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко.

Прем’єр-міністр наголосив, що на сьогодні спільне завдання органів державної влади — напрацювати колективний імунітет, адже вакцинація — це єдиний спосіб уникнути нових втрат.

«Необхідно постійно розгалужувати систему місць для вакцинації, щоб це було максимально зручно для жителів. Відкрити пункти щеплень щонайменше в кожному районі. Обласна влада має тісніше співпрацювати з територіальними громадами для організації підвезення жителів віддалених сіл до центрів вакцинації», — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністру повідомили, що на сьогодні на Черкащині діють 30 центрів вакцинації населення, 95 пунктів щеплення та 25 мобільних бригад.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко зауважив, що цього понеділка було поставлено завдання очільникам областей протягом тижня проїхати обласними й районними центрами масової вакцинації.

«Багато людей в районах не знають про існування центрів масової вакцинації. Візит очільника області допоможе поінформувати населення й дасть додаткові ресурси для нарощення кількості щеплень», — сказав Кирило Тимошенко.

Голова Черкаської ОДА Олександр Скічко відзначив, що Черкащина перебуває на 4-ій позиції серед областей за темпами приросту кількості щеплень.

«Це нас стимулює працювати й рухатися далі. Сьогодні ми активно комунікуємо з громадами, облаштовуємо комфортні умови охочих імунізуватися та ведемо роз’яснювальну роботу про важливість створення колективного імунітету. Зараз літо, багато хто забув про COVID-19, але ми повинні не допустити нової хвилі коронавірусу. Тому зараз гаряча пора для вакцинації», — зазначив Олександр Скічко.

Центр вакцинації населення Черкаської області є найбільшим в області, у якому щоденно проводиться вакцинація від COVID-19 всіх охочих силами 7 мобільних медичних бригад. Для проведення щеплень використовуються вакцини CoronaVac, Pfizer та Moderna. Загалом, з часу відкриття (22 липня 2021 року), у Центрі вакцинації населення Черкаської області проведено 1 574 щеплення.