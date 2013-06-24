Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів нараду щодо створення національного механізму з біржової торгівлі на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Про це повідомляє Урядовий портал.

У нараді також взяли участь Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки Юлія Свириденко та Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов.

Денис Шмигаль підкреслив, що створення в Україні повноцінного ринку капіталу є невід'ємною складовою впровадження обов'язкової накопичувальної пенсії.

«Уже маємо підписаний меморандум із Американською торговою палатою та USAID. Необхідно переходити до практичних кроків — створення інфраструктури фондового ринку. Залучення до цього проекту міжнародних партнерів допоможе впровадити найкращий досвід і практики», — зазначив Прем’єр-міністр.

Глава Уряду наголосив, що війна не повинна ставати на заваді розвитку та інноваціям: «Продовжуємо реалізацію реформ задля сучасної та квітучої України».