Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 31 серпня провів розмову з Виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом. Сторони, серед іншого, обговорили питання експорту української аграрної продукції. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Тісно координуємо це питання з Єврокомісією в межах спільної координаційної платформи. Позиція України — односторонні обмеження з боку країн ЄС неприйнятні в умовах повномасштабної війни та спроб росії заблокувати чорноморський зерновий коридор», — відзначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також зауважив, що напрацьовуються рішення, спрямовані, зокрема, на розвиток альтернативних логістичних шляхів.

Окрему увагу сторони приділили фінансовому блоку. Денис Шмигаль подякував за макрофінансову підтримку та ініціативу ЄС Ukraine Facility в розмірі 50 млрд євро, що розрахована на 4 роки.

Прем’єр-міністр подякував Європейській комісії та особисто Валдісу Домбровскісу за всебічну підтримку України.