Державний земельний кадастр запрацював на технології Blockchain, що захищає систему від зовнішніх втручань і дозволяє відстежувати роботу кадастру в режимі реального часу. Про це написав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні відбулася презентація впровадження технології Blockchain в роботу Державного земельного кадастру. Це найсучасніша децентралізована технологія зберігання та захисту даних в світі. Вона повністю унеможливлює будь-яке зовнішнє втручання в роботу кадастру, у тому числі нівелює ризики видалення, зміни чи незаконного коригування даних», — зазначив глава уряду.
Він підкреслив, що усі дії в кадастрі відтепер фіксуються та зберігаються у хронологічному порядку, а громадські організації, журналісти та загалом всі українці зможуть стежити за роботою кадастру в реальному часі.
Пан Гройсман також зауважив, що це вже другий успішний досвід України в застосуванні технології Blockchain у державному секторі. На початку вересня цю технологію впроваджено у систему електронних торгів арештованого майна СЕТАМ та з її використанням проведено перші у світі електронні торги.
Водночас пан Гройсман додав, що реалізація зазначених проектів стала можливою завдяки тісній співпраці Агентства е-урядування, уряду та профільних міністерств, а також за підтримки незалежних міжнародних організацій, таких як Transparency International Ukraine та Фонд Східна Європа, які стали першими нодами-аудиторами оновлених держсистем.