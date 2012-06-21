Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль взяв участь в урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці ухвалення Конституції України.

Денис Шмигаль під час виступу відзначив, що ухвалення Конституції України 28 червня 1996 року стало однією з подій, які назавжди змінили Україну.

«Почалася новітня історія нашої держави. Конституція стала тим базисом, на основі якого ми почали розбудовувати власну демократичну та суверенну Україну. Звичайно на цьому шляху було немало труднощів. Нам доводиться зі зброєю в руках захищати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Створювати абсолютно нову економічну та соціальну політику. Відстоювати демократичні принципи та засади нашої держави», — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що виклики та загрози продовжують поставати перед країною і сьогодні, проте ті основоположні принципи, які визначає Конституція України, допомагають тримати незворотний курс незалежної, суверенної, демократичної, європейської держави.

«Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Саме від усіх нас залежить роль та сила цих слів. Кожен з нас сьогодні несе відповідальність за те, якою Україна буде в майбутньому. Саме відповідальність перед пращурами та майбутніми поколіннями українців є об’єднуючим фактором для всіх нас. Так само, як і впевненість у тому, що Україна буде заможною та щасливою державою, де панує мир», — наголосив Прем’єр-міністр.

Також Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Конституції. Спільно з Президентом України Володимиром Зеленським, Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим і керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком очільник Уряду поклав квіти до монумента Пилипу Орлику, за ініціативи якого у 1710 році була укладена одна з найперших конституцій у світі.