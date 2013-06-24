Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 14 квітня зустрівся в Києві з Головним прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом. На зустрічі також були присутні Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, Міністр оборони Олексій Резніков, Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, Міністр юстиції Денис Малюська та заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров. Про це повідомляє Урядовий портал.

Денис Шмигаль подякував Каріму Хану за візит та підкреслив важливість участі Міжнародного кримінального суду в мобілізації всіх ресурсів та початку розслідування жорстокого порушення росією міжнародного гуманітарного права. Він нагадав, що рф вчиняє систематичні й масові воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні з 2014 року.

«Народ України вимагає справедливості, весь цивілізований світ вимагає справедливості. І ця вимога є невідкладною», — наголосив Глава Уряду.

Прем’єр-міністр розповів про жорстокість російських військових у Бучі, Бородянці, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах. Нагадав про ракетний обстріл вокзалу в Краматорську та злочини в Маріуполі, які росія намагається приховати.

«Настав час провести швидке й ефективне розслідування, яке закінчиться реальними обвинуваченнями. Необхідно забезпечити мільйонам потерпілих від збройної агресії росії право на справедливий суд та притягнути до відповідальності тих, хто організовує та безпосередньо чинить жахливі злочини проти українців та всього українського», — відзначив Денис Шмигаль та додав, що розпочати й провести розслідування Міжнародний кримінальний суд вже закликали 42 країни.

Учасники наради повідомили, що слідчі групи у складі Національної поліції та прокурорів ретельно документують злочини проти цивільного населення з боку російських військових. Ця робота відбувається в тому числі на територіях, де ще йдуть бойові дії.

Як підкреслив очільник Уряду, Україна зі свого боку продовжить надавати всю необхідну підтримку у зборі доказів міжнародних злочинів росії.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у відповідь відзначив, що потрібно мобілізувати закон на боці гуманності, щоб покласти край стражданням цивільного населення. За його словами, команда МКС збиратиме докази, щоб усі, хто скоїв злочини, понесли відповідальність.