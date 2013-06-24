У Києві, 25 листопада, відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та Президента Латвійської Республіки Едгарса Рінкевичса. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили реалізацію формули миру Президента України Володимира Зеленського, підтримку наших євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень. Денис Шмигаль підкреслив, що в цих питаннях для України важливий досвід Латвії.

«Надзвичайно цінуємо допомогу, яку латвійські друзі надають нашій країні. Латвія перебуває в трійці найбільших донорів України у військовій допомозі за відсотком національного ВВП», — зауважив Прем’єр-міністр.

Очільник українського Уряду подякував латвійським колегам за допомогу у відновленні, зокрема в Чернігівській області. Він підкреслив, що основним ресурсом відбудови України мають стати заморожені російські активи. Для цього Україна спільно з партнерами продовжує роботу над міжнародним компенсаційним механізмом.