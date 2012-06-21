Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман скасував запланований на сьогодні, 19 грудня, робочий візит до Королівства Бельгія і замість нього українську делегацію очолить перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
«Прем'єр скасував візит до Брюсселя 19 грудня. Делегацію очолить пан Кубів», — зазначила прес-секретар першого віце-прем'єра Оксана Сікора в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».
Як повідомлялося раніше, 16 грудня на офіційному сайті Кабінету Міністрів України з'явилося повідомлення про те, що В.Гройсман здійснить робочий візит до Бельгії в понеділок, 19 грудня 2016 року.
Програма візиту передбачає участь глави українського уряду у Третьому засіданні Ради асоціації Україна-ЄС, окремі зустрічі з головою Європейської ради Дональдом Туском та іншими керівниками інституцій ЄС. За підсумками проведення засідання Ради асоціації Україна-ЄС передбачено підписання низки двосторонніх документів.