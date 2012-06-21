Уряд системно працює над подоланням наслідків економічної кризи, викликаної поширенням коронавірусу COVID-19, та розробляє кілька сценаріїв виходу з неї.
Про це заявив Прем’єр-міністра України Денис Шмигаль під час першої віртуальної зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації та за участі Міністра економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.
«Ніхто сьогодні у всьому світі не здатен дати конкретний прогноз. Разом з бізнес-спільнотою ми відпрацьовуємо стратегію подолання наслідків і виходу з цієї кризи. У нас є кілька сценаріїв. Але говорити про них конкретно поки що зарано», – зазначив очільник Уряду.
Прем’єр-міністр також зауважив, що сьогодні в Україні є дуже потужний кадровий ресурс. Це люди, які працювали за кордоном і повернулися на Батьківщину.
«Уряд працює над програмою створення «швидких робочих місць» в різних галузях. Сотні тисяч людей, які повернулися в Україну і мають дуже якісні навички, робочий досвід і корпоративну культуру – це гарний ресурс для розігріву економіки. Бізнес має спробувати їх залучити», – зазначив Денис Шмигаль.
Крім того, Прем’єр-міністр підкреслив, що Уряд має позитивні сигнали від міжнародних фінансових установ, зокрема, від МВФ та Світового банку.
«Будемо мати хороший фінансовий ресурс, аби пройти цей непростий період», – відзначив очільник Уряду.
У свою чергу, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко подякувала Прем’єр-міністру за конструктивний діалог з бізнесом і висловила сподівання, що такі зустрічі відбуватимуться на регулярній основі.
«Сьогодні вдалось проговорити чимало питань щодо макроекономічної стабільності, енергетики, логістики, можливих варіантів підтримки бізнесу, тощо. Адже в такий непростий для країни час важливо мати постійний зв’язок та синергію бізнесу з владою, аби розуміти, чи в правильному напрямку рухається країна та що ще ми можемо зробити, аби вистояти в період цієї кризи. Тож з нетерпінням чекаємо наступного обговорення», – резюмувала Анна Дерев’янко.
Зі свого боку Прем’єр-міністр наголосив, що сьогодні весь світ знаходиться в умовах невизначеності та непередбачуваності. Денис Шмигаль запевнив, що Уряд зробить усе можливе, щоб бізнесу було легко виходити з цієї кризи.