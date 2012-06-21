Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вшанував пам’ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Разом із Президентом України Володимиром Зеленським очільник уряду поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих за нашу державу.

У Меморіальному комплексі Міністерства оборони України за участі Прем’єр-міністра також відбулася церемонія вшанування пам’яті захисників. До заходів долучилися рідні полеглих воїнів, представники Збройних Сил України, ветерани АТО/ООС, урядовці, керівництво Верховної Ради та Офісу Президента.

Під удари у дзвін та холості постріли салютної групи Почесної варти було оголошено імена 228 захисників України, які загинули 29 серпня у 2014-2020 роках.

Учасники заходів поклали квіти до Дзвону пам’яті та вшанували пам’ять захисників хвилиною мовчання.

Також відбулася церемонія вручення Президентом України державних нагород родинам загиблих героїв.