Спільними пріоритетами центральної влади, регіонів та громад є завершення підготовки до зими, старт та успішне проходження опалювального сезону, відновлення інфраструктури, житла, соціальних і критичних об’єктів, забезпечення соціальної складової. Про це повідомляє Урядовий портал.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Президії Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України, що відбулося під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Засідання було присвячене питанням Сумської та Чернігівської області.

У контексті підготовки до опалювального сезону Прем’єр-міністр підкреслив, що росія планує відновити масований енергетичний терор після того як суттєво знизиться температура.

«Тому готуємося до зими з урахуванням усіх безпекових факторів. Маємо абсолютно достатній запас у сховищах: понад 15,5 млрд кубів газу та 1,3 млн тонн вугілля. Розгортаємо мережу пунктів незламності. На території Чернігівської області їх створено 330, в Сумській області — 541. Важливо, щоб була забезпечена доступність для усіх людей, наявність світла, тепла та зв’язку», — зауважив Денис Шмигаль і додав, що Уряд працює із Мінцифри над оцифруванням даних про Пункти незламності та укриття для застосунку Дія.

Як відзначив очільник Уряду, ОВА звітують про високий рівень готовності до опалювального сезону: на Чернігівщині — 99,5%, на Сумщині — 99,1%. Водночас є системні питання, які необхідно терміново розв’язувати.

Денис Шмигаль також повідомив, що з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії було виділено на різні програми відновлення 62,3 млрд грн. З них майже 1,7 млрд передбачено на Сумську область, 673 млн — на Чернігівську область.

«У відновленні рухаємося за п’ятьма чіткими пріоритетами. Відновлення енергетики, житла, критичної та соціальної інфраструктури, розмінування, допомога бізнесу», — відзначив Прем’єр-міністр.

Окремо Глава Уряду зауважив, що місцеві бюджети отримують потужну допомогу від держави. На 1 вересня залишки складали майже 203 млрд грн. Це, за його словами, гарантує цілковиту фінансову спроможність громад.

«У Сумській області до загального фонду місцевих бюджетів в січні-вересні надійшло 7,9 млрд грн, це +22,5% до минулорічних показників. Зокрема понад 2 млрд ПДФО військовослужбовців. Залишки коштів складають 4,5 млрд грн. У Чернігівській області до загального фонду місцевих бюджетів в січні-вересні надійшло 8,2 млрд грн, це +34% до минулорічних показників. Залишки коштів складають 5,1 млрд грн, що загалом забезпечує спроможність в цих областях», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Уряд наполягає на чіткій пріоритетності видатків: безпека та оборона, соціальні допомоги, медицина, освіта, критична інфраструктура, швидке відновлення.