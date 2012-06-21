Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав до єднання депутатів Верховної Ради, Президента України Петра Порошенка та Кабінет Міністрів для ухвалення реформаторських законопроектів на новій сесії.
«Завтра розпочинає роботу чергова сесія Верховної Ради України. Я вважаю, що ця сесія має надзвичайно важливу роль для розвитку нашої держави. Я думаю, що для нас для всіх це шанс змінити Україну», – сказав він у своєму відеозверненні в понеділок.
Прем'єр зазначив, що певні успіхи вже є: стабілізація економіки, початок масштабного ремонту доріг, але всього цього недостатньо.
«Ми не маємо дати шанс тим, хто хоче дестабілізувати ситуацію в нашій країні, на результат. Ми маємо сьогодні об'єднатися всі разом: Президент, Верховна Рада, уряд для того, щоб прийняти важливі рішення, які остаточно змінять нашу країну», – сказав Володимир Гройсман.
Він наголосив на важливості прийняття пенсійної, освітньої реформ та реформи охорони здоров'я, а також низки економічних законів.