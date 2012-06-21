Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до РНБО із закликом детально розглянути вплив блокування постачання вугілля з тимчасово непідконтрольних територій на життя українських громадян і вжити усі необхідні заходи, щоб вирішити це питання. Про це Глава Уряду заявив, відкриваючи у середу позачергове засідання Уряду для прийняття рішення щодо запровадження надзвичайних заходів в енергетичній системі країни.
«Я звернувся в РНБО з проханням детально розглянути всі аспекти і вплив цього блокування на життя українських громадян і відповідним чином вжити усі необхідні заходи усіх необхідних служб для того, щоб ця проблема була знята з порядку денного», — повідомив Володимир Гройсман.
Прем’єр-міністр зазначив, що компетенція Уряду полягає у підтримці господарської частини питання забезпечення електропостачання. Передбачені Урядом заходи дадуть можливість мінімізувати негативний вплив від блокування постачання вугілля, зазначив він.
Оскільки блокування постачання вугілля відбувається на території, на якій проводиться антитерористична операція, це питання виходить поза межі компетенції Уряду: «це питання Ради національної безпеки і оборони України та інших силових відомств, бо тут є питання національної безпеки», зауважив Глава Уряду.
«Коли разом економічна частина і правоохоронна система відреагує, переконаний у тому, що зможемо досягти успіху», — сказав він.
Володимир Гройсман також наголосив: «Сьогодні треба дати відповідь, яким чином буде побудований контроль на лінії розмежування, щоб у нас не виникало проблем з незаконним переміщенням товарів. Це питання №1».
Він зауважив, що сьогодні відбувається блокування лише на трьох переходах, тоді як переміщення контрабанди може відбуватися і транспортними засобами.
«Блокадою щось добитися неможливо. Можливо вдарити по економіці України, українських громадянах, які будуть потерпати без тепла і світла, але не по контрабанді, — підкреслив Володимир Гройсман. — Це не системне рішення і я переконаний у тому, що це рішення проти української держави».
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ