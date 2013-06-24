Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн-розмову з Прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас. Про це повідомляє Урядовий портал.

Очільник українського Уряду зауважив, що Естонія є одним із лідерів у підтримці України та подякував естонському Уряду й народу за надану допомогу в усіх сферах.

«Розраховуємо на підтримку Естонії на рівні ЄС у питанні експорту української аграрної продукції до країн Європи. А також на співпрацю в розвитку логістики, зокрема через проект Rail Baltica, який покращить доступ українській продукції до балтійських портів», — зазначив Денис Шмигаль.

Сторони також обговорили підтримку євроатлантичної інтеграції України та допомогу зброєю. Денис Шмигаль відзначив активну участь Естонії у відновленні, зокрема Житомирської області за регіональним принципом.

Прем’єр-міністр України підкреслив, що для нашої країни дуже важлива підтримка Естонією формули миру Президента України, посилення санкцій проти росії та створення спеціального міжнародного трибуналу за злочин агресії.