Україна розраховує на лідерство очільників європейських країн у донесенні інформації бізнесам про неприйнятність роботи в Росії та наповнення бюджету, з якого фінансується міжнародний тероризм і вбивство мирних українців. Про це зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі в Києві з очільниками урядів трьох країн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Спільно з Головою Ради Міністрів Республіки Польща Матеушем Моравецьким, Прем’єр-міністром Чеської Республіки Петром Фіалою, Прем’єр-міністром Республіки Словенія Янезом Яншею, а також Віце-прем’єр-міністром Польщі Ярославом Качинським сторони обговорили питання подальшого посилення санкцій проти Росії.

«Вдячний лідерам ЄС, лідерам багатьох країн за введення уже четвертого пакета санкцій, що включає індивідуальні списки ключових олігархів, лобістів і пропагандистів, а також галузеві санкції. Ми також ініціювали запровадження санкцій на всіх публічних осіб РФ і членів їх сімей, які так або інакше долучалися до прийняття рішень стосовно агресії в Україні», — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр України відзначив, що основними сферами санкцій має стати, зокрема, визнання Європейським Союзом та Сполученими Штатами Росії країною-спонсором тероризму. Крім того, мають бути скасовані видані візи для громадян Росії.

«Поширення персональних санкцій на всіх посадовців Російської Федерації — від міністрів та депутатів Держдуми до керівників регіонів та місцевих депутатів. Закриття морських портів для російських кораблів і моряків. Ембарго на всі російські ресурси: нафту, газ, мінерали, метали. Продовження відключення російських банків від SWIFT», — зазначив очільник українського Уряду.

Денис Шмигаль наголосив, що агресор має розуміти ціну своїх дій, так само як і громадяни країни-агресора мають платити ціну за терористичні дії свого керівництва та своїх військових.