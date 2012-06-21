Уряд планує підвищити заробітну плату вчителям у 2018 році щонайменше на 25%. Про це заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман після відвідання Центру соціальних служб у форматі «прозорий офіс» у Святошинському районі Києва, повідомляє Укрінформ.
«Заробітна плата, я вам це обіцяю, для вчителів зросте не менше як на 25% наступного року», — сказав пан Гройсман.
Раніше Прем’єр-міністр неодноразово заявляв про наміри уряду підвищити зарплату вчителям, повернути повагу та довіру до цієї професії, а також про плани щодо модернізації та забезпечення українських шкіл новим обладнання.