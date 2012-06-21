Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зібрав керівників дипломатичних місій США, Великої Британії, Канади, Франції, Італії, Німеччини та Японії — держав, які входять до складу «Великої сімки», щоб поінформувати їх про пріоритетні завдання уряду на цей рік, повідомляє УНІАН.
Він нагадав дипломатам, що 2016 рік завершився для України оптимістичними показниками, і це дало змогу виконати всі внутрішні й зовнішні зобов’язання держави. «Ми увійшли в 2017 рік з добре підготовленим бюджетом і середньостроковим планом роботи уряду», — сказав Володимир Гройсман, зазначивши, що пріоритетами такої роботи будуть реформа державної служби, підтримка реформи судової системи, продовження реформи децентралізації, поліпшення системи управління державними компаніями, реформа податкової служби та митниці, ефективна приватизація.
За словами Прем’єра, особливо важливе завдання цього року для уряду — формування справедливої пенсійної системи. «Ми над цим питанням працюємо, і в середньостроковій перспективі пенсійна система має бути бездефіцитною і забезпечити справедливе зростання пенсій», — наголосив Володимир Гройсман.
Він поінформував дипломатів про ситуацію на сході країни. За його словами, лише за останню добу з територій, які перебувають під контролем російсько-терористичних угруповань, здійснено понад 100 обстрілів. Є втрати серед українських військових. «Нас дуже непокоїть безпекова ситуація на сході, оскільки Росія постачає туди озброєння, інші ресурси для активних бойових дій», — наголосив Володимир Гройсман.
Посол Італії Давиде Ла Чечілія закликав українську владу далі впроваджувати реформи і найголовніше — забезпечити їх імплементацію. Дипломат схвалив результати роботи уряду, яких вдалося досягти у нинішніх непростих умовах.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»