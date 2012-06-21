Чільне місце в програмі робочої поїздки Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана на Донеччину посіла економічна складова. У Маріуполі глава уряду взяв участь у церемонії закладання першого каменя будівництва нового виробничого-перевантажувального зернового комплексу в морському торговельному порту, одному з найбільших в Україні.
Володимир Гройсман висловив переконання, що економіка Донецького регіону, попри його прифронтовий статус, зростатиме й надалі, а уряд докладатиме всіх зусиль для підтримки й розвитку промислових центрів краю, особливо таких, як Маріуполь.
«Розпочинаємо будівництво зернового термінала і даємо старт будівництву нового кластера. Це свідчить про те, що порт, економіка міста й регіону розвиватимуться. Є інвестиції. Це значить, люди матимуть роботу, а держава й місто — надходження до бюджету», — переконаний Прем’єр.
Маріуполь має велике стратегічне значення не тільки для Донбасу, а й для всієї країни, адже тут сконцентровано великі промислові підприємства, передусім гірничо-металургійного комплексу, який загалом формує третину українського ВВП. І саме тому місто потребує індустріальної та інфраструктурної підтримки — від розвитку інфраструктури портів до реконструкції доріг та істотного вдосконалення залізничного сполучення.
Початок експлуатації залізничного перегону Комиш-Зоря — Волноваха, реконструйованого впродовж року за дорученням уряду, дасть змогу вдвічі наростити пропускну спроможність регіональної залізничної лінії, налагодити сполучення з іншими промисловими центрами, передовсім Одесою. Новий потяг в одеському напрямку буде відправлено 20 червня, і надалі напрямки сполучення з Маріуполем розширюватимуться.
«Наше завдання — підсилювати ваш економічний розвиток, дати можливість реконструкції, модернізації порту. А це більше вантажів, роботи. Це стратегічне завдання, спрямоване на розвиток економіки. І воно стосується всього регіону і базового міста Маріуполь. Я переконаний: економіка тільки зростатиме. Подивіться: в Маріуполі ще два роки тому бюджет становив лише 200 мільйонів гривень Сьогодні — вже мільярд. А це кошти на дороги, соціальні потреби, садочки, оновлення міського транспорту», — радо констатував Прем’єр-міністр.
Уряд знайде правильні рішення для зміцнення економіки та продовження її висхідного розвитку навіть попри розпочату в січні вугільну блокаду на Донбасі й втрачений 1% економічного приросту. Адже гірничо-металургійний комплекс становить третину ВВП України і дає роботу понад 300 тисячам людей. Така думка Прем’єра прозвучала в цехах металургійного гіганта «Азовсталь», де Володимир Гройсман спілкувався з працівниками цього підприємства.
«Завдання уряду сьогодні — створити умови для сильної економіки. Достойна робота, достойна зарплата, конкурентний продукт — це завдання, які стоять перед нами. Усе, що заробимо, будемо реінвестувати в підвищення соціальних стандартів і проведення капітального ремонту країни — інвестувати в інфраструктуру, зміни в освіті, охороні здоров’я», — цитує Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Відділ новин «Урядового кур’єра»