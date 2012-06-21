Затримки з виплатою пенсій у липні — персональна відповідальність керівництва Пенсійного фонду. Тож до кінця тижня слід врегулювати ситуацію. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час урядової наради з керівництвом Пенсійного фонду, Державного казначейства, міністерств фінансів і соціальної політики.
«Я стурбований інформацією з регіонів про затримки пенсійних виплат. Персональна відповідальність — вчасно виконувати зобов’язання перед пенсіонерами. До кінця тижня врегулювати ситуацію. Окрім того, призначаю службове розслідування дій і керівника ПФУ, і керівників у регіонах. Будуть ще хоч раз затримки — не вибачу. Створювати людям додаткові проблеми неприпустимо», — наголосив Прем’єр.
Держава вчасно перераховує всі бюджетні трансферти. Тож час і Пенсійному фонду взятися до роботи, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. «Центральний бюджет заборгованості перед ПФУ не має. Ми повністю фінансуємо. Вживайте всі заходи, аби ситуація більше не повторилася», — наголосив Володимир Гройсман.